В Приморье сообщили, когда может быть принято решение о выходе из карантина
Число заразившихся коронавирусом в регионе превысило тысячу человек
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Число заболевших коронавирусом в Приморье превысило тысячу человек, за сутки подтверждены еще 52 случая COVID-19, сообщает правительство региона.
«По состоянию на 13 мая в крае зарегистрировано еще 52 лабораторно подтвержденных случая COVID. Общее число заболевших с начала эпидемии составляет 1007 человек», - говорится в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU