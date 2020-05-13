В Приморье сообщили, когда может быть принято решение о выходе из карантина

13 Май 2020 2020-05-13T04:48:45+03:00

Число заразившихся коронавирусом в регионе превысило тысячу человек

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Число заболевших коронавирусом в Приморье превысило тысячу человек, за сутки подтверждены еще 52 случая COVID-19, сообщает правительство региона.

«По состоянию на 13 мая в крае зарегистрировано еще 52 лабораторно подтвержденных случая COVID. Общее число заболевших с начала эпидемии составляет 1007 человек», - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU