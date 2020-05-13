2020-05-13T05:01:12+03:00
Политика

Небензя: Западные страны отклонили предложение России открыто обсудить доклад ОЗХО по Сирии

Российский постпред при ООН отметил, что несмотря на заявление об открытости Совбеза, «партнеры» настояли, чтобы встреча проходила за закрытыми дверями
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Постпред России при ООН Василий НебензяПостпред России при ООН Василий НебензяФото: REUTERS
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Западные страны отклонили предложение России провести открытое обсуждение доклада ОЗХО, посвященного возможному применению химического оружия в Сирии. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на пресс-конференции в формате видеосвязи с аккредитованными при ООН журналистами.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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