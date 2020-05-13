США решили до выяснения причин пожара в Петербурге не использовать аппараты ИВЛ «Авента-М»

13 Май 2020 2020-05-13T06:00:34+03:00

Пока присланное из России медицинское оборудование в американских больницах не применяли и хранили на складах

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Власти Соединенных Штатов решили не использовать российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», пока не станут известны причины пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге.

Об этом рассказал официальный представитель Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA). По его словам, присланное из России в начале апреля медицинское оборудование, необходимое для борьбы с коронавирусом, в американских больницах еще не применяли и хранили на складах, поскольку ситуация с COVID-19 улучшилась, и аппаратура пока не понадобилась.

Представитель FEMA уточнил, что «в то время прогнозировалась жесткая нехватка аппаратов ИВЛ в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси», поэтому технику доставили на склады этих двух штатов. А теперь российские аппараты возвращают оттуда федеральным властям «в качестве мер предосторожности», передает ТАСС.

Он добавил, что принять решение о дальнейшей судьбе этих аппаратов американцам помогут выводы проводимого в России расследования причин пожара в Санкт-Петербурге.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778610" frameborder="0"></iframe> Руководитель Главного следственного управления о пожаре в больнице Петербурга.Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу Александр Клаус заявил, что каких-либо нареканий к действиям медицинского персонала больницы нет.

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«Скачок напряжения или неисправный аппарат ИВЛ»: Эксперты объяснили, как в больнице Святого Георгия мог произойти пожар, в котором погибли пятеро пациентов

В Санкт-Петербурге специальная комиссия разбирается в причинах возгорания аппарата искусственной вентиляции легких в больнице Святого Георгия. ЧП произошло ранним утром в присутствии врачей. Один из медиков заметил, как аппарат ИВЛ вспыхнул в одной из палат, после чего вместе со своими коллегами стал эвакуировать пациентов в другие помещения. К сожалению, спасти пятерых из них не удалось.

Предварительной причиной трагедии называют замыкание. В самой отрасли ранее заявляли, что к беде могла привести плохая проводка в больнице. Своим мнением о случившемся с журналистами «КП» поделились эксперты (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU