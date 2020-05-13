В Колумбии за потерю трех катеров уволили 14 военных

13 Май 2020 2020-05-13T06:17:43+03:00

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В Колумбии за потерю трех катеров уволили 14 военнослужащих, которые отвечали за их сохранность. Об этом объявил командующий колумбийскими Военно-морскими силами Эвелио Рамирес, уточнив, что «пропавшие» катера течением унесло на территорию Венесуэлы.

«Были уволены со службы подполковник, командир батальона морской пехоты № 51, а также капитан, начальник оперативного отдела и командир речных частей этого батальона», - перечислил Рамирес в эфире радиостанции La FM.

Командующий ВМС Колумбии добавил, что кроме командиров также были уволены три унтер-офицера и девять морских пехотинцев, которые непосредственно отвечали за катера.

Вооруженные силы Венесуэлы 9 мая обнаружили в акватории Боливарианской республики три брошенных колумбийских катера с оружием на борту 9 мая. Президент Николас Мадуро заявил, что он вернет Колумбии найденную технику, если лидер соседней страны Иван Дуке попросит его об этом.

ИСТОЧНИК KP.RU