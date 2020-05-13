2020-05-13T06:17:43+03:00
В мире

В Колумбии за потерю трех катеров уволили 14 военных

Катера течением унесло на территорию Венесуэлы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
ВМС Колумбии "потеряли" три катераВМС Колумбии "потеряли" три катераФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Колумбии за потерю трех катеров уволили 14 военнослужащих, которые отвечали за их сохранность. Об этом объявил командующий колумбийскими Военно-морскими силами Эвелио Рамирес, уточнив, что «пропавшие» катера течением унесло на территорию Венесуэлы.

«Были уволены со службы подполковник, командир батальона морской пехоты № 51, а также капитан, начальник оперативного отдела и командир речных частей этого батальона», - перечислил Рамирес в эфире радиостанции La FM.

Командующий ВМС Колумбии добавил, что кроме командиров также были уволены три унтер-офицера и девять морских пехотинцев, которые непосредственно отвечали за катера.

Вооруженные силы Венесуэлы 9 мая обнаружили в акватории Боливарианской республики три брошенных колумбийских катера с оружием на борту 9 мая. Президент Николас Мадуро заявил, что он вернет Колумбии найденную технику, если лидер соседней страны Иван Дуке попросит его об этом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 13 мая 2020 года составило 19642 человека
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 13 мая 2020 года составило 22,7 тысяч человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 13 мая 2020: Губернатор попросил полицейских не штрафовать нарушителей масочного режима
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 13 мая 2020 года возросло до 1232 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 13 мая 2020 превысило 120 тысяч
Коронавирус в Москве, последние новости на 13 мая 2020: В столице начал действовать масочный режим, а пропуск можно оформить через SMS
В Колумбии за потерю трех катеров уволили 14 военных
США решили до выяснения причин пожара в Петербурге не использовать аппараты ИВЛ «Авента-М»
Небензя: Западные страны отклонили предложение России открыто обсудить доклад ОЗХО по Сирии
В Приморье сообщили, когда может быть принято решение о выходе из карантина
Прибыл восьмой самолет с российскими военными, помогавшими Италии бороться с коронавирусом
Белый дом: Пенс решил пока не приближаться к Трампу
Вирусолог рассказал, когда мир получит действующее лекарство от коронавируса
Число жертв коронавируса в мире превысило 290 тысяч
По прогнозам ученых, в США к августу от коронавируса умрут 147 тысяч человек