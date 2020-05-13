Последние новости на утро 13 мая 2020: США решили до выяснения причин пожара в Петербурге не использовать аппараты ИВЛ из России

13 Май 2020 2020-05-13T06:59:15+03:00

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 13 мая 2020 года

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Власти Соединенных Штатов решили не использовать российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», пока не станут известны причины пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге.

Присланное из России в начале апреля медицинское оборудование, необходимое для борьбы с коронавирусом, в американских больницах еще не применяли и хранили на складах, поскольку ситуация с COVID-19 улучшилась, и аппаратура пока не понадобилась. . А теперь российские аппараты возвращают оттуда федеральным властям «в качестве мер предосторожности».

В ночь на среду, 13 мая, на подмосковном аэродроме «Чкаловский» приземлился уже восьмой по счету самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России, который доставил на Родину наших военных специалистов, которые помогали бороться с эпидемией коронавируса COVID-19 в Италии.

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ИСТОЧНИК KP.RU