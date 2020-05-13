Учёный считает, что Россию ждёт рост алкоголизма после окончания пандемии

13 Май 2020 2020-05-13T07:51:31+03:00

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После окончания режима самоизоляции многие россияне станут больше заботиться о своём здоровье и безопасности. В то же время может случиться всплеск алкогольной и компьютерной зависимости, считает доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев.

Он рассказал, что институт исследовал психику участников своих экспериментов, и приходил к выводу, что после одного года или полутора лет люди становятся с одной стороны гораздо более осмотрительными, а с другой стороны у них возникает бессознательное стремление к зависимому поведению.

- Мы это видели у хорошо подготовленных, специально отобранных для экспериментов людей, а если взять обычных граждан, то после выхода из самоизоляции следует ожидать волну алкоголизации. К этому нужно готовиться, - рассказал Бубеев в интервью РИА Новости.

Специалист также отмечает, что у тех, кто проводит дни в самоизоляции, погрузившись в видеоигры и социальные сети, может развиться компьютерная зависимость, а при возврате в реальный мир могут возникнуть проблемы.

Кроме того, учёный считает, что после выхода населения из самоизоляции может случиться всплеск конфликтных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU