Жириновский предложил сократить половину депутатов, чтобы сэкономить деньги
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал в своём Twitter сократить вдвое число российских депутатов. По его мнению, это поможет сэкономить деньги и сделает возможным соблюдение необходимой дистанции в парламентах.
- Предлагаю сократить в два раза количество депутатов по стране. Мы сэкономим деньги и обеспечим социальную дистанцию в местных парламентах, - сказано в сообщении Жириновского.
Кроме того, он предложил проводить выборы в России каждые два или три года, чтобы снизить угрозу распространения коронавируса.
- Выборы стоит проводить раз в 2-3 года: кампания в Госдуму, перерыв и кампания в другие заксобрания, чтобы люди реже собирались на участках, - также призвал лидер ЛДПР.
Ранее сайт KP.RU сообщал, что Владимир Жириновский предложил списать долги россиян по микрозаймам и выступил за полную ликвидацию микрофинансовых организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU