Жириновский предложил сократить половину депутатов, чтобы сэкономить деньги

13 Май 2020 2020-05-13T08:44:02+03:00

Владимир Жириновский предложил сократить в два раза количество депутатов, чтобы они смогли соблюдать дистанцию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер ЛДПР также выступил за проведение выборов в России раз в два или три года

Изменить размер текста: A A

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал в своём Twitter сократить вдвое число российских депутатов. По его мнению, это поможет сэкономить деньги и сделает возможным соблюдение необходимой дистанции в парламентах.

- Предлагаю сократить в два раза количество депутатов по стране. Мы сэкономим деньги и обеспечим социальную дистанцию в местных парламентах, - сказано в сообщении Жириновского.

Кроме того, он предложил проводить выборы в России каждые два или три года, чтобы снизить угрозу распространения коронавируса.

- Выборы стоит проводить раз в 2-3 года: кампания в Госдуму, перерыв и кампания в другие заксобрания, чтобы люди реже собирались на участках, - также призвал лидер ЛДПР.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что Владимир Жириновский предложил списать долги россиян по микрозаймам и выступил за полную ликвидацию микрофинансовых организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU