Истории, опаленные войной: В Ленобласти подвели итоги конкурса «Ленинградская память»

13 Май 2020 2020-05-13T10:16:33+03:00

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В Ленинградской области подвели итоги конкурса «Ленинградская память»: накануне Дня Победы жители региона делились в соцсетях историями близких, в чьи судьбы безжалостно ворвалась война. Фотографии и видеоролики публиковались с хэштегами #ленинградская память, лучшие рассказы получили призы от организатора конкурса – правительства Ленинградской области. Народное голосование и члены жюри выбрали шестерых победителей в двух номинациях.

В номинации «Письма из прошлого» победили три участника, рассказавшие истории своих семей, опаленных войной. Юная Оля Трофимова поделилась воспоминаниями о дедушке Владимире Константиновиче Манюте. В первые же дни войны он вместе со своей мамой оказался в оккупации, затем попал в немецкий лагерь, где содержались военнопленные. Когда лагерь в феврале 1945 года освободили советские войска, Владимир Константинович ушел в армию, воевал на Белорусском фронте, участвовал в штурме Кенигсберга. Олиного дедушки не стало в 2001 году, семья бережно хранит память о нем.

Мария Зелянина рассказала о своей бабушке Зинаиде Алексеевне Чистяковой. Когда шла война, она была еще совсем маленькой, но на ее долю выпали совсем недетские испытания. Мучительный голод, тяжелый изнурительный труд, болезни и постоянный страх смерти заставляли детей военного времени взрослеть гораздо раньше своего возраста.

Кира Вдовиченко написала о своем дедушке Александре Самсоновиче. Он умер еще до ее рождения, о дедушке Кире и ее сестрам рассказывал их отец. Александр Самсонович Вдовиченко ушел на фронт в 17 лет. Служил артиллеристом на 1-м Украинском фронте, участвовал в освобождении Польши, был дважды ранен. А после войны долгие годы проработал в милиции.

В номинации «Ожившие истории» определялись лучшие видеосюжеты. Виктория Иванова посвятила ролик своей бабушке: Елена Лукинична Прохорова воевала на 2-м Украинском фронте. Егор Сафонов сочинил песню, в которой спел о герое своей семьи – Николае Александровиче Сафонове, убитом во время прорыва блокады Ленинграда. Наталья Гришанова поделилась видеоисторией, в которой она рассказала сразу о нескольких родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной.

В онлайн-проекте «Ленинградская память» принял участие и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава региона рассказал в Инстаграме о своем дедушке Якове Николаевиче Ромзе. Во время войны Яков Николаевич был связистом, под пулями и снарядами обеспечивал бесперебойную связь для своей части. За заслуги дедушка Александра Дрозденко был награжден орденом Красной звезды.

- #Ленинградская память. Участвую онлайн. Я помню. Я горжусь, - написал губернатор на своей странице в соцсети.