Мясников сравнил смертность от коронавируса с туберкулезом и СПИДом

13 Май 2020 2020-05-13T10:22:51+03:00

Доктор мясников рассказал, что от СПИДа каждый год умирает почти 1 миллион человек Фото: Иван ПРОХОРОВ

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Каждый год в мире умирает 650 тысяч человек от обычного гриппа и почти миллион человек от СПИДа и полтора миллиона от туберкулёза, сообщил доктор Мясников в интервью KP.RU. Напомним, по состоянию на 13 мая в мире от коронавируса скончались почти 292 тысячи пациентов.

Он также рассказал, что гепатит B и С уносит почти миллион жизней, а от эрозии шейки матки умирает ежегодно 250 тысяч женщин.

При этом обычная пневмония грозит смертью для пациентов старше 65 лет в 25% случаев в больнице и ещё 7% в течение нескольких месяцев после выздоровления. Так, от пневмонии умирает 32% заболевших в пожилом возрасте.

- От этих болезней есть прививки. <...> Если сравнивать эти цифры, то ковид пока не дотягивает. Даже учитывая возможные мультипликации, все равно даже увеличение в два-три раза – это только приблизит к смертности от СПИДа. Но до туберкулеза будет ещё далеко, - считает доктор Мясников.

ИСТОЧНИК KP.RU