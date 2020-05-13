Россияне стали реже разводиться

13 Май 2020 2020-05-13T10:28:06+03:00

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В первом квартале 2020 года в России было зарегистрировано 142,6 тысяч разводов. Это на 5,2 тысячи разводов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные привели в пресс-службе Минюста России.

«Разводов становится меньше: в кризисные времена люди скорее сближаются, чем наоборот. Стоит также отметить, что в самом начале этого года Владимир Путин выступал с посланием Федеральному собранию, в ходе которого были озвучены беспрецедентные меры поддержки семьи. Вполне вероятно, что в какой-то степени это могло повлиять на снижение числа разводов, и важно сейчас создать все условия, чтобы эта тенденция сохранилась», — цитирует комментарий председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец RT.

Отмечается, что в начале 2020 года также снизилось число браков, но этот показатель сократился всего на 150 случаев в сравнении с прошлым годом. Такую разницу в масштабах страны можно считать незначительной, отметила Ворлынец.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что на фоне непростой эпидемиологической ситуации все семьи с детьми от 3 до 15 лет получат единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU