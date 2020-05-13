2020-05-13T10:37:18+03:00
Экономика

COVID-19 «убьет» 30 процентов московских кафе и ресторанов

Малые заведения не смогут открыться, а большие восстановятся только к 2022 году
Елена АКИМОВА
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30% московских кафе и ресторанов могут больше не открыться30% московских кафе и ресторанов могут больше не открытьсяФото: Евгения ГУСЕВА
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Пандемия коронавируса больно ударила по общепиту. Кафе и рестораны давно закрыты, кухни работают только на вынос, но это не сильно спасает положение.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров прогнозирует, что 30% столичных кафе и ресторанов не смогут вернуться к работе. Без поддержки государства в данном случае не обойтись, пишет газета "Известия".

Трудностей рестораторам создадут новые правила Роспотребнадзора. Ведомство разработало рекомендации, что работать смогут только предприятия, занимающие площадь не более 50 кв.м. Расстояние между столами должно быть не менее 1 метра. Заведения, занимающие крупные площади, смогут по-настоящему ожить лишь к 2022 году.

В настоящий момент объем продаж в общепите в денежном выражении упал в зависимости от формата на 58–78%. Об этом свидетельствуют данные «Платформы ОФД».

Средний чек в кафе и столовых с 1-го по 15-е апреля составил 304 рубля (35% к показателю февраля). Чаще всего заказывают салаты, чай-кофе, комплексные обеды.

В заведениях фастфуда средний чек составил 166 рублей 9-29% к февралю). Средний чек в ресторанах и барах — 718 рублей (-21%).

Тем временем с 12 мая в России отменен общий режим нерабочих дней. Отмена карантина будет постепенной. Роспотребнадзор подготовил рекомендации, что первым этапом станут прогулки, занятия спортом на свежем воздухе и работа небольших магазинов. Затем этот перечень расширится в зависимости от улучшения эпидемиологической ситуации, пишет "Дни.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU

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