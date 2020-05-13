2020-05-13T10:54:59+03:00
Коронавирус Covid-19

В России от коронавируса умерли 96 человек за сутки

Медики зафиксировали 10 028 новых случаев заражения
Ксения АНУФРИЕВА
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В России от коронавируса умерли 96 человек за суткиВ России от коронавируса умерли 96 человек за суткиФото: Иван МАКЕЕВ
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За минувшие сутки на территории России от коронавирусной инфекции или осложнений после ней погибли еще 96 человек. В общей сложности за один день вирус нашли у 10 028 пациентов в 83 субъектах государства. Из них почти половина (44,5 процента) болеют вирусом бессимптомно, сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией 13 мая.

За один день в стране смогли пройти успешный курс лечения и полностью выздороветь 4491 пациент с ранее подтвержденным диагнозом.

Наибольшее количество новых случаев заражения врачи зафиксировали в столице России (4703 новых инфицированных), в Московской области (962 случая) и в Санкт-Петербурге (435 заболевших).

С начала пандемии на территории страны выявили 242 271 случай коронавируса, болезнь зафиксирована во всех регионах страны. За весь период зафиксировано 2212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека. По некоторым подсчетам, Россия уже вышла на второе место в мире по количеству зараженных коронавирусом. На первом месте находятся Соединенные Штаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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