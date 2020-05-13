"Решает вирус": Мясников прокомментировал снятие ограничений

13 Май 2020 2020-05-13T10:44:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти российской столицы постепенно снимают ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Множеству людей уже разрешили выйти на работу, в городе открывается все больше предприятий, но режим самоизоляции все еще продолжает действовать. В интервью KP.RU доктор Александр Мясников объяснил, когда в Москве смогут полностью снять ограничения, и есть ли вероятность, что самоизоляцию вернут в случае увеличения прироста зараженных.

- Когда полностью снимут ограничения – это не ко мне. Я бы сказал – давайте еще потерпим недельку-другую с тем, чтобы окончательно понять, что мы не будем больше заражаться. Сейчас открылись предприятия, миллионы ездят на работу, но при этом для очень значительной части столицы карантин продолжается. Это все очень размыто, но, вроде бы, работает потихонечку. Но мы можем говорить и хотеть сколько угодно, а решает вирус, - сказал главный врач городской клинической больницы, отметив, что если после снятия ограничений начнется резкий прирост количества инфицированных, то карантин придется вернуть.

Снятие ограничений, по мнению специалиста, - это результат учета социально-экономических, психических факторов и очень серьезная мера, которую должны принимать руководства городов, регионов, стран.

- Медики могут только говорить – вот у нас взлет, у нас плато, у нас падение – и давать рекомендации. А дело тех, кто принимает решение, посчитать экономику, последствия для здоровья населения от самого карантина – болезни-то разные бывают. Угрозы от инфекции, угрозы от других заболеваний, которые могут быть, тут надо все взвешивать. Я бы не хотел быть на месте того, кто принимает такое сложное решение. Потому что это решение не может удовлетворить всех, - заключил Мясников.

Врач также рассказал о том, сколько раз за свою историю человечество уже сталкивалось с коронавирусом, и сравнил смертность от инфекции со смертностью от других страшных заболеваний.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доктор Мясников: «Эта пандемия - только учения. После коронавируса нас ждёт настоящая страшная эпидемия»

Неужели кроме коронавируса нет других болезней? А как же грипп, туберкулёз или СПИД? От этих напастей умирает куда больше людей. Но почему-то всеобщей паники нет. Никто не закрывает человечество дома на карантин. В чем причина? И какая страшная беда ждёт нас после коронавируса? Об этом в большом интервью kp.ru рассказал известный доктор, главврач 71 городской клинической больницы Александр Мясников (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU