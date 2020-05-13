Врач объяснила, как COVID-19 влияет на беременность

13 Май 2020 2020-05-13T11:07:30+03:00

Врач рассказала, как коронавирус может повлиять на протекание беременности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус может вызвать осложнение у ребенка на любом сроке беременности

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Председатель «Совета матерей», врач-педиатр Татьяна Буцкая объяснила, как COVID-19, которым может заболеть беременная, повлияет на ребенка. По словам медика, вирус способен воздействовать на младенца на любом сроке беременности.

В первом триместре COVID-19, попавший в организм мамы, может замедлить рост плода. Во втором – отразиться на развитии, а в третьем – стать причиной преждевременных родов, сообщает Пятый канал.

Коронавирус у беременных протекает сложнее, особенно на последних сроках. Причина в том, что растущий живот давит на легкие, сокращая их объем.

Специалист напомнила, что в связи с ситуацией многим беременным рекомендовано не обращаться в консультации без лишней необходимости.

В некоторых областях акушеры-гинекологи проводят осмотр на дому, приносят с собой аппараты КТГ и даже создают чаты в мессенджерах, чтобы следить за состоянием женщин, сообщает Роскачество со ссылкой на специалиста.

Ранее главный врач городской клинической больницы имени Жадкевича Александр Мясников в интервью KP.RU рассказал, что на самом деле человечество сталкивалось с коронавирусом от летучих мышей трижды только в 21 веке. Доктор полагает, что пока рано говорить о полной отмене всех ограничений по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU