Психолог дал советы, чем занять ребенка в период изоляции

13 Май 2020 2020-05-13T11:19:04+03:00

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Домашняя изоляция на фоне распространения коронавируса особенно тяжело даете детям. Даже для спокойного ребенка постоянное нахождение в четырех стенах – большой стресс. Как преодолеть этот непростой период и сохранить душевное равновесие, рассказал членкор Российской академии образования, доктор психологических наук, заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ Александр Веракса.

«Важно разговаривать c малышом как можно больше, читать с ним книги, учить стихи. Полезно рассматривать картины, слушать музыку и все это подробно обсуждать. А еще - найти для ребенка занятие, результат которого он мог бы показать взрослым. Это может быть виртуальный фотоальбом, рисунок, приготовленная еда, изготовленная своими руками книга, придуманная сказка», - цитирует эксперта «Российская газета».

Помимо этого психолог советует помочь детям наладить дистанционное общение со сверстниками в режиме онлайн или по телефону. Это поможет ребенку чувствовать себя не таким оторванным от круга друзей.

ИСТОЧНИК KP.RU