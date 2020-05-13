Психолог дал советы, чем занять ребенка в период изоляции
Домашняя изоляция на фоне распространения коронавируса особенно тяжело даете детям. Даже для спокойного ребенка постоянное нахождение в четырех стенах – большой стресс. Как преодолеть этот непростой период и сохранить душевное равновесие, рассказал членкор Российской академии образования, доктор психологических наук, заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ Александр Веракса.
«Важно разговаривать c малышом как можно больше, читать с ним книги, учить стихи. Полезно рассматривать картины, слушать музыку и все это подробно обсуждать. А еще - найти для ребенка занятие, результат которого он мог бы показать взрослым. Это может быть виртуальный фотоальбом, рисунок, приготовленная еда, изготовленная своими руками книга, придуманная сказка», - цитирует эксперта «Российская газета».
Помимо этого психолог советует помочь детям наладить дистанционное общение со сверстниками в режиме онлайн или по телефону. Это поможет ребенку чувствовать себя не таким оторванным от круга друзей.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Самоизоляция в Москве: главное»