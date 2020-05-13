Пять депутатов Госдумы заболели коронавирусом

13 Май 2020 2020-05-13T12:21:39+03:00

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В российской Государственной думе коронавирусной инфекцией заразились уже пять депутатов. Об этом 13 мая, в среду, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

- На сегодняшний день в органе власти заболели уже пять депутатов. Трое из них находились в медицинских учреждения на лечении, один уже выписан и полностью здоров. Два депутата в настоящее время находятся на больничных койках и еще двое дома, - констатировал политик.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что тяжелой формой коронавирусной инфекции в нижней палате в настоящее время болеют два чиновника. Вчера сообщалось о трех зараженных депутатах в Госдуме, один из них, Леонид Калашников, выздоровел и уже выписался из медицинского учреждения. Вячеслав Володин призвал депутатов соблюдать дистанцию друг от друга и иные меры предосторожности для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции в органе государственной власти.

Меры профилактики вирусных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU