2020-05-13T12:21:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Пять депутатов Госдумы заболели коронавирусом

Два политики лежат в медицинских учреждениях
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Пять депутатов Госдумы заболели коронавирусомПять депутатов Госдумы заболели коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В российской Государственной думе коронавирусной инфекцией заразились уже пять депутатов. Об этом 13 мая, в среду, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

- На сегодняшний день в органе власти заболели уже пять депутатов. Трое из них находились в медицинских учреждения на лечении, один уже выписан и полностью здоров. Два депутата в настоящее время находятся на больничных койках и еще двое дома, - констатировал политик.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что тяжелой формой коронавирусной инфекции в нижней палате в настоящее время болеют два чиновника. Вчера сообщалось о трех зараженных депутатах в Госдуме, один из них, Леонид Калашников, выздоровел и уже выписался из медицинского учреждения. Вячеслав Володин призвал депутатов соблюдать дистанцию друг от друга и иные меры предосторожности для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции в органе государственной власти.

Меры профилактики вирусных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дело сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, не переквалифицировали в самооборону
Глава Минздрава заявил, что скоро коронавирус будут лечить новыми способами
В России предложили дать регионам 21 миллион литров алкоголя для производства антисептиков
"Как будто в него напихали самые убойные механизмы": фантаст Перумов прокомментировал искусственность коронавируса
Мишустин: новый пакет поддержки граждан и экономики станет самым дорогим
Пять депутатов Госдумы заболели коронавирусом
Эксперт объяснили, почему Польша спекулирует на «российской угрозе»
Климатолог, предсказавший России природные катаклизмы, объяснил свой прогноз
Психолог дал советы, чем занять ребенка в период изоляции
Эксперт рассказал, сколько можно прожить в самоизоляции без ущерба для психики
Врач объяснила, как COVID-19 влияет на беременность
Народные промыслы и торговлю через автоматы внесли в список отраслей, пострадавших от коронавируса