Мишустин: новый пакет поддержки граждан и экономики станет самым дорогим
Российский премьер-министр Михаил Мишустин, который продолжает лечение от коронавируса, провел в режиме видеоконференции совещание о социально-экономической ситуации в РФ. Он сообщил, что новый пакет поддержки граждан и экономики, анонсированный в понедельник президентом, станет самым дорогим из принятых на данный момент.
- Более двух миллионов заявлений на выплату 10 тысяч рублей на ребёнка было подано за прошедшие сутки, - добавил председатель правительства страны.
Михаил Мишустин в ходе совещания также указал, что регионы государства должны сразу доводить средства на выплаты до медицинского персонала, ждать дня выплаты заработной платы не стоит.
- Надо сделать все возможное, чтобы труд и риск наших врачей были оплачены вовремя и в полном объеме, - подчеркнул глава кабинета министров России.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, президент страны Владимир Путин накануне объявил новые меры поддержки бизнеса и населения. Самыми важными из них стали пособия на детей в размере 10 тысяч рублей, выплаты медикам, которые сражаются с пандемией и компенсации неработающим гражданам страны.
ИСТОЧНИК KP.RU
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