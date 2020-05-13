2020-05-13T12:28:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Мишустин: новый пакет поддержки граждан и экономики станет самым дорогим

На детские выплаты подали заявление более двух миллионов семей за сутки
Ксения АНУФРИЕВА
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Мишустин: новый пакет поддержки граждан и экономики станет самым дорогимМишустин: новый пакет поддержки граждан и экономики станет самым дорогимФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российский премьер-министр Михаил Мишустин, который продолжает лечение от коронавируса, провел в режиме видеоконференции совещание о социально-экономической ситуации в РФ. Он сообщил, что новый пакет поддержки граждан и экономики, анонсированный в понедельник президентом, станет самым дорогим из принятых на данный момент.

- Более двух миллионов заявлений на выплату 10 тысяч рублей на ребёнка было подано за прошедшие сутки, - добавил председатель правительства страны.

Михаил Мишустин в ходе совещания также указал, что регионы государства должны сразу доводить средства на выплаты до медицинского персонала, ждать дня выплаты заработной платы не стоит.

- Надо сделать все возможное, чтобы труд и риск наших врачей были оплачены вовремя и в полном объеме, - подчеркнул глава кабинета министров России.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, президент страны Владимир Путин накануне объявил новые меры поддержки бизнеса и населения. Самыми важными из них стали пособия на детей в размере 10 тысяч рублей, выплаты медикам, которые сражаются с пандемией и компенсации неработающим гражданам страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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