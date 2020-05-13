"Как будто в него напихали самые убойные механизмы": фантаст Перумов прокомментировал искусственность коронавируса

13 Май 2020 2020-05-13T12:16:34+03:00

Ник Перумов считает, что новый вирус сочетает в себе самые опасные механизмы проникновения в клетки организма человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Писатель напомнил, что источник вируса до сих пор не установлен точно

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Вероятность того, что коронавирус произошёл внезапно очень низка, сообщил писатель-фантаст Ник Перумов в эфире Радио Комсомольская правда.

Перумов, занимавшийся биофизикой и микробиологией, считает, что новый вирус сочетает в себе самые опасные механизмы проникновения в клетки организма человека и не опровергает версию искусственного происхождения COVID-19.

- Эта гипотеза ходит широко, ее опровергают с самых высоких трибун, однако, появились уже более основательные расследования. Такое впечатление, что в этот вирус напихали самых убойных механизмов проникновения в наши человеческие клетки для заражения их, какие только могли. Должна была быть очень низкая вероятность того, чтобы это появилось внезапно, - заявил писатель Ник Перумов, отвечая на вопрос ведущей Арины Шараповой.

ИСТОЧНИК KP.RU