"Как будто в него напихали самые убойные механизмы": фантаст Перумов прокомментировал искусственность коронавируса
Вероятность того, что коронавирус произошёл внезапно очень низка, сообщил писатель-фантаст Ник Перумов в эфире Радио Комсомольская правда.
Перумов, занимавшийся биофизикой и микробиологией, считает, что новый вирус сочетает в себе самые опасные механизмы проникновения в клетки организма человека и не опровергает версию искусственного происхождения COVID-19.
- Эта гипотеза ходит широко, ее опровергают с самых высоких трибун, однако, появились уже более основательные расследования. Такое впечатление, что в этот вирус напихали самых убойных механизмов проникновения в наши человеческие клетки для заражения их, какие только могли. Должна была быть очень низкая вероятность того, чтобы это появилось внезапно, - заявил писатель Ник Перумов, отвечая на вопрос ведущей Арины Шараповой.
ИСТОЧНИК KP.RU