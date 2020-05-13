2020-05-13T12:16:34+03:00
Коронавирус Covid-19

"Как будто в него напихали самые убойные механизмы": фантаст Перумов прокомментировал искусственность коронавируса

Писатель напомнил, что источник вируса до сих пор не установлен точно
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Ник Перумов считает, что новый вирус сочетает в себе самые опасные механизмы проникновения в клетки организма человекаНик Перумов считает, что новый вирус сочетает в себе самые опасные механизмы проникновения в клетки организма человекаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Вероятность того, что коронавирус произошёл внезапно очень низка, сообщил писатель-фантаст Ник Перумов в эфире Радио Комсомольская правда.

Перумов, занимавшийся биофизикой и микробиологией, считает, что новый вирус сочетает в себе самые опасные механизмы проникновения в клетки организма человека и не опровергает версию искусственного происхождения COVID-19.

- Эта гипотеза ходит широко, ее опровергают с самых высоких трибун, однако, появились уже более основательные расследования. Такое впечатление, что в этот вирус напихали самых убойных механизмов проникновения в наши человеческие клетки для заражения их, какие только могли. Должна была быть очень низкая вероятность того, чтобы это появилось внезапно, - заявил писатель Ник Перумов, отвечая на вопрос ведущей Арины Шараповой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дело сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, не переквалифицировали в самооборону
Глава Минздрава заявил, что скоро коронавирус будут лечить новыми способами
В России предложили дать регионам 21 миллион литров алкоголя для производства антисептиков
"Как будто в него напихали самые убойные механизмы": фантаст Перумов прокомментировал искусственность коронавируса
Мишустин: новый пакет поддержки граждан и экономики станет самым дорогим
Пять депутатов Госдумы заболели коронавирусом
Эксперт объяснили, почему Польша спекулирует на «российской угрозе»
Климатолог, предсказавший России природные катаклизмы, объяснил свой прогноз
Психолог дал советы, чем занять ребенка в период изоляции
Эксперт рассказал, сколько можно прожить в самоизоляции без ущерба для психики
Врач объяснила, как COVID-19 влияет на беременность
Народные промыслы и торговлю через автоматы внесли в список отраслей, пострадавших от коронавируса