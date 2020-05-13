Минздрав: 1,5 тысячи пациентов с коронавирусом в России находятся на аппаратах ИВЛ
Более 100 тысяч заражённых проходят лечение в стационарах
Михаил Мурашко рассказал, что в РФ почти 1,5 тысячи пациентов с новой коронавирусной инфекцией находятся на аппаратах ИВЛФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что более 100 тысяч заразившихся коронавирусом в стране проходят лечение в стационарах. При этом около 1,5 тысячи заражённых подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
ИСТОЧНИК KP.RU