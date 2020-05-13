Жильцы частично обрушившегося дома в Москве назвали происшествие ожидаемым
Жильцы частично обрушившегося в Москве дома по шоссе Энтузиастов, рассказывают, что не удивлены данным событием. Перекрытия рухнули между 4 и 5 этажом, к счастью, все остались живы.
Жилец 4-го подъезда Дмитрий рассказывает, что здание фактически рассыпается уже много лет. Дом был построен в 1932 году, большинство квартир – коммуналки. Около 15 лет назад началось расселение, но полностью освободить удалось только шестой подъезд.
- Около 5.00 мы услышали сильный удар, от которого проснулся весь дом. Обрушилось старое перекрытие на лестнице, они сделаны из дерева. Рухнула вся площадка, - комментирует сайту mk.ru житель подъезда Николай.
Примерно 10 лет назад один из арендаторов нижнего этажа решил устроить там сауну и начал перепланировку. В итоге часть дома просела, а между 3 и 4 подъездами образовалась трещина. Тогда на место выезжал Сергей Шойгу, занимавший в то время пост главы МЧС. Было решено перезалить фундамент, заделать дыры и разрешить жильцам вернуться в свои квартиры.
- Капремонт дома назначен на 2029 год. Но мы боимся, что дом рухнет раньше от вибрации метро. Прямо под домом станция «Авиамоторная», - рассказывает Дмитрий.
Напротив проблемного дома ранее стоял аналогичный, но его признали аварийным еще в 1996 году, а после снесли. Новые строения на данном участке возводить запретили.
Ранее источник KP.RU уточнил, что в квартирах обрушения не произошло, но двери были заблокированы завалами, жителей пришлось спасать через пожарные лестницы.
Очевидцы сняли на видео последствия частичного обрушения внутри здания.
Кадры из подъезда где обрушился лестничный пролет.
ИСТОЧНИК KP.RU