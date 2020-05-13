Жильцы частично обрушившегося дома в Москве назвали происшествие ожидаемым

13 Май 2020 2020-05-13T12:53:03+03:00

Люди жалуются, что здание рассыпается уже много лет [видео]

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Жильцы частично обрушившегося в Москве дома по шоссе Энтузиастов, рассказывают, что не удивлены данным событием. Перекрытия рухнули между 4 и 5 этажом, к счастью, все остались живы.

Жилец 4-го подъезда Дмитрий рассказывает, что здание фактически рассыпается уже много лет. Дом был построен в 1932 году, большинство квартир – коммуналки. Около 15 лет назад началось расселение, но полностью освободить удалось только шестой подъезд.

- Около 5.00 мы услышали сильный удар, от которого проснулся весь дом. Обрушилось старое перекрытие на лестнице, они сделаны из дерева. Рухнула вся площадка, - комментирует сайту mk.ru житель подъезда Николай.

Примерно 10 лет назад один из арендаторов нижнего этажа решил устроить там сауну и начал перепланировку. В итоге часть дома просела, а между 3 и 4 подъездами образовалась трещина. Тогда на место выезжал Сергей Шойгу, занимавший в то время пост главы МЧС. Было решено перезалить фундамент, заделать дыры и разрешить жильцам вернуться в свои квартиры.

- Капремонт дома назначен на 2029 год. Но мы боимся, что дом рухнет раньше от вибрации метро. Прямо под домом станция «Авиамоторная», - рассказывает Дмитрий.

Напротив проблемного дома ранее стоял аналогичный, но его признали аварийным еще в 1996 году, а после снесли. Новые строения на данном участке возводить запретили.

Ранее источник KP.RU уточнил, что в квартирах обрушения не произошло, но двери были заблокированы завалами, жителей пришлось спасать через пожарные лестницы.

Очевидцы сняли на видео последствия частичного обрушения внутри здания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778808" frameborder="0"></iframe> Кадры из подъезда где обрушился лестничный пролет.

ИСТОЧНИК KP.RU