13 Май 2020 2020-05-13T14:37:05+03:00

ЕГЭ в 2020 году могут провести во второй половине июня Фото: Олег УКЛАДОВ

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Специалисты Рособрнадзора рассматривают различные возможности проведения ЕГЭ в текущем году для школьников выпускных классов до конца июня. Об этом 13 мая, в среду, рассказал врио главы ведомства Анзор Музаев на совещании президиума Российского союза ректоров.

- В настоящее время существует готовое расписание не только на 8 июня, мы властям предложили еще около шести вариантов. Сейчас, видимо, после разговора ректора МГУ Виктора Садовничего и министра просвещения Сергея Кравцова с вице-премьером РФ рассматривается дата проведения экзамена все-таки не в августе, а во второй декаде июня. Сейчас мы ведем опрос субъектов страны, готовы ли они все провести эту процедуру, - сообщил Музаев.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о переносе ЕГЭ в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, в России отменили ОГЭ для 9-классников. Итоговые оценки выставят на основании годовых, также уточнили в Минпросвещения.

ИСТОЧНИК KP.RU