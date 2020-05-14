Мясников рассказал, можно ли выбраться из группы риска по коронавирусу

14 Май 2020 2020-05-13T14:27:44+03:00

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Известный врач Александр Мясников рассказал, какие люди чаще всего попадают в реанимацию с коронавирусом. Это в первую очередь, пациенты с избыточной массой тела, имеющие хронический набор болезней: диабет и гипертонию. Чаще всего это люди старше 65 лет. По словам врача, статистика пока не говорит о том что мужчин в реанимациях больше, чем женщин. Однако есть некоторое превалирование по национальности. Азиаты и кавказцы болеют тяжелее.

Мясников добавил, что на данный момент пациенты с избыточной массой тела, уже никак не смогут выбраться из этой группы риска.

- Выбираться надо было год назад. Сейчас уже никак. Любые кардинальные изменения в питании, в изменении веса, в иммунитете требуют многомесячных усилий. Сейчас ничего не сделать, - сказал он в интервью Kp.ru.

Напомним, по состоянию на 13 мая в России подтверждено 242 271 случая заражения коронавирусом. За последние сутки COVID-19 заболели 10 028 человек. Почти у половины из них (44,5%) болезнь протекает бессимптомно.

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Неужели кроме коронавируса нет других болезней? А как же грипп, туберкулёз или СПИД? От этих напастей умирает куда больше людей. Но почему-то всеобщей паники нет. Никто не закрывает человечество дома на карантин. В чем причина? И какая страшная беда ждёт нас после коронавируса? Об этом в большом интервью kp.ru рассказал известный доктор, главврач 71 городской клинической больницы Александр Мясников (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU