2020-05-13T14:27:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Мясников рассказал, можно ли выбраться из группы риска по коронавирусу

Наибольшему риску подвергаются люди с ожирением
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Александр Мясников. Фото: Сергей Фадеичев/ТАССАлександр Мясников. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Изменить размер текста:

Известный врач Александр Мясников рассказал, какие люди чаще всего попадают в реанимацию с коронавирусом. Это в первую очередь, пациенты с избыточной массой тела, имеющие хронический набор болезней: диабет и гипертонию. Чаще всего это люди старше 65 лет. По словам врача, статистика пока не говорит о том что мужчин в реанимациях больше, чем женщин. Однако есть некоторое превалирование по национальности. Азиаты и кавказцы болеют тяжелее.

Мясников добавил, что на данный момент пациенты с избыточной массой тела, уже никак не смогут выбраться из этой группы риска.

- Выбираться надо было год назад. Сейчас уже никак. Любые кардинальные изменения в питании, в изменении веса, в иммунитете требуют многомесячных усилий. Сейчас ничего не сделать, - сказал он в интервью Kp.ru.

Напомним, по состоянию на 13 мая в России подтверждено 242 271 случая заражения коронавирусом. За последние сутки COVID-19 заболели 10 028 человек. Почти у половины из них (44,5%) болезнь протекает бессимптомно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доктор Мясников: «Эта пандемия - только учения. После коронавируса нас ждёт настоящая страшная эпидемия»

Неужели кроме коронавируса нет других болезней? А как же грипп, туберкулёз или СПИД? От этих напастей умирает куда больше людей. Но почему-то всеобщей паники нет. Никто не закрывает человечество дома на карантин. В чем причина? И какая страшная беда ждёт нас после коронавируса? Об этом в большом интервью kp.ru рассказал известный доктор, главврач 71 городской клинической больницы Александр Мясников (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мясников рассказал, можно ли выбраться из группы риска по коронавирусу
В Нью-Йорке из-за коронавируса скончались более 20 тысяч человек
Правительство выделило 4,8 млрд рублей на выплаты медикам, помогавшим больным с коронавирусом
После коронавируса: Мясников предупредил о новой, более опасной, эпидемии
В Черногории полиция разогнала протестующих слезоточивым газом
CNN: Белый дом не собирается переносить президентские выборы из-за коронавируса
Меркель высказалась о хакерских атаках на Бундестаг
СНБО сообщил об угрозе водного дефицита на Украине
Жителям Ленинградской области, потерявшим доход из-за пандемии, предлагают занятость на общественных работах в дорожном хозяйстве
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 4,17 млн
Захарова сообщила, что Россия не будет лишать аккредитации журналистов FT и NYT
Школьники сами смогут выбрать необходимое количество предметов ЕГЭ
Ступень китайского ракета-носителя могла упасть на Нью-Йорк
В Ленинградской области музеи переходят на формат уличных экскурсий
В Европарламенте одобрили соглашение об упрощении визового режима ЕС с Белоруссией
Песков рассказал, что Мишустин идет на поправку