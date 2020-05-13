Геннадий Онищенко высказал свое мнение относительно переноса сроков ЕГЭ

13 Май 2020 2020-05-13T14:19:35+03:00

Экзамены для 9-х классов в этом году отменят Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал новости о переносе сроков Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году. По мнению депутата, решение о переносе сроков вполне очевидно.

- Никакой новизны нет, об этом давно говорили. Конечно, его нужно переносить, это очевидно, - комментирует Онищенко RT.

Парламентарий отметил, что теперь все будет зависеть от сроков, на которые решено сместить процедуру. Если они будут слишком внушительными, то придется переносить время приема в вузы, а значит и начало нового учебного года.

- Нужно определить эту критическую точку, — отметил Геннадий Онищенко.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения принято решение об отмене экзаменов для выпускников 9-х классов. Те, кто заканчивают 11-е классы, сдавать экзамены будут, но позже. сейчас сроки уточняются. По некоторым данным, ЕГЭ может пройти во второй половине июня.

ИСТОЧНИК KP.RU