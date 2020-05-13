Последние звонки и выпускные в школах рекомендуют провести онлайн

13 Май 2020 2020-05-13T15:13:52+03:00

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Минпросвещения РФ рекомендует школам провести последние звонки и выпускные онлайн, сообщает пресс-служба ведомства 13 мая.

- Из-за возникшей эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции и в целях избежания массовых скоплений людей Минпросвещения рекомендовало регионам проводить последние звонки и выпускные вечера виртуально в онлайн-режиме, - говорится в сообщении специалистов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в России приняли решение перенести экзамены для школьников старших классов в этом году из-за пандемии. Специалисты Рособрнадзора рассматривают различные возможности проведения ЕГЭ в текущем году для школьников выпускных классов до конца июня.

Также в стране отменили обязательные экзамены для учеников 9 классов. Результаты школникам выставят на основании итоговых оценок.

ИСТОЧНИК KP.RU