Госдума повысила страховку по вкладам до 10 миллионов рублей

13 Май 2020 2020-05-13T15:22:02+03:00

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Госдума России повысила страховку по вкладам до 10 миллионов рублей в ряде установленных законом случаев. Этот же закон, но уже только с 1 октября, распространяет стандартную страховку в 1,4 миллиона рублей на счета некоммерческих организаций, в частности товариществ собственников жилья.

- В некоторых случаях сумма страхового возмещения увеличивается до 10 миллионов рублей: например, при получении гражданами наследства, продаже квартиры, дома, земельного участка, на котором расположен дом, иного имущества, когда средства находились на счете в банке, у которого отозвали лицензию, - сообщается на официальном сайте нижней палаты.

Получить повышенную страховку также можно будет при возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получении социальных выплат, пособий, компенсационных и некоторых других выплат, исполнении решения суда, получении грантов в форме субсидий, а также по специальным счетам, которые предназначены для использования средств фонда капремонта общего имущества в многоквартирном жилом доме.

ИСТОЧНИК KP.RU