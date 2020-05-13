2020-05-13T15:49:40+03:00
Общество

Приговор футболистам Кокорину и Мамаеву пересмотрят в Мосгорсуде

Кассационный суд дал соответствующее постановление
Ксения АНУФРИЕВА
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Приговор футболистам Кокорину и Мамаеву пересмотрят в МосгорсудеПриговор футболистам Кокорину и Мамаеву пересмотрят в МосгорсудеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Кассационный суд постановил пересмотреть приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, которые были осуждены за драки в центре российской столицы, в Мосгорсуде. Об этом сообщил адвокат Игорь Бушманов.

- Кассационный суд постановил отправить на новое рассмотрение в московский городской суд, - сказал он ТАСС.

Представители пресс-службы суда также подтвердили, что приговор отправлен на новое апелляционное рассмотрение. В жалобе адвокат футболистов указал, что судом незаконно вменено причинение одних и тех же повреждений потерпевшему Соловчуку, позиции защиты об отсутствии хулиганских побуждений не дано надлежащей оценки, а также не была исследована видеозапись произошедшего, на которой видны провокационные действия потерпевшего.

Правозащитник Александра Кокорина также не согласилась с апелляционным приговором, уточнив, что в нем не указали, кто именно и какими действиями причинил вред здоровью потерпевшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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