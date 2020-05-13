Вирусолог согласился с Мясниковым: Пандемия коронавируса - это, действительно, пока "учения". И относительно щадящие

13 Май 2020 2020-05-13T15:41:22+03:00

Профессор Александр Чепурнов отмечает, что нас ждет более масштабная эпидемия, к которой нужно готовиться уже сейчас

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Известный врач Александр Мясников в интервью Kp.ru рассказал о том, что после коронавируса мир может сотрясти другая, более серьезная эпидемия. С этим согласился и профессор вирусологии Александр Чепурнов.

- Это не только его слова. Это, действительно, пока учения. И относительно щадящие. Самый главный вопрос – сделаем мы вывод из этих учений или не сделаем, - рассказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Чепурнов отметил, что для того, чтобы лучше подготовиться к последующим эпидемиям уже сейчас надо открывать больше исследовательских центров и вирусологических учреждений. Там должно быть все необходимое оборудование для проведения анализов.

- Нам нужны нормальные вирусологические помещения, в которых все сделано по условиям грязной зоны или как угодно ее можно назвать, горячей, красной. Важно, чтобы там можно было работать безопасно как для исследователей, так и для окружающих, - добавил Чепурнов.

Напомним, по состоянию на 13 мая в России подвержено 242 271 случай заражения коронавирусом. Страна вышла на второе место по числу заболевших COVID-19. На первой строчке по-прежнему США, где количество заболевших превысило 1,3 миллиона человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU