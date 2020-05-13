В ЦИК прокомментировали закон о голосовании по почте и дистанционно

13 Май 2020 2020-05-13T16:15:33+03:00

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Зампред Центризбиркома Николай Булаев прокомментировал принятую в Госдуму поправку о возможности голосовать на выборах, а также референдумах по почте и дистанционно.

«Особых нововведений здесь нет. Что касается голосования по почте - такая норма в законе была много лет назад. Дистанционное голосование тоже, эксперимент по такой форме голосования проводился в Москве и сейчас планируется применение на Общероссийском голосовании по Конституции», - передает его слова «Интерфакс»

Однако, Булаева отметил, что регионы страны пока не готовы к проведению электронного голосования. Он пояснил, что прежде всего должны быть созданы условия и технические возможности. Пока, по его словам, таких возможности для организации дистанционного электронного голосования, за исключением Москвы, нет. «Регионы над этим работают - сделают, получат соответствующие сертификаты - тогда посмотрим», - заключил он.

Напомним, ранее Госдума одобрила поправку о возможности голосования на выборах и референдумах. При этом, предполагается, что предложенный формат голосования не будет распространяться на Всероссийское голосование по Конституции России.

ИСТОЧНИК KP.RU