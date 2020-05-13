2020-05-13T16:13:46+03:00
Общество

Перенос ЕГЭ из-за коронавируса в июне 2020: можно ли поменять предметы

В Минпросвещения отметили, что перенос ЕГЭ из-за коронавируса в июне 2020 был вызван непростой эпидемиологической ситуацией
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В Минпросвещения ответили, можно ли поменять предметы на ЕГЭВ Минпросвещения ответили, можно ли поменять предметы на ЕГЭФото: Евгения ГУСЕВА
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Минпросвещения сообщило о повторном переносе ЕГЭ. Ранее экзамены перенесли на 8 июня, однако сейчас стало понятно, что эпидемиологическая ситуация не позволит этого сделать. Пока что точных сроков в ведомстве не называют, но предполагают, что ЕГЭ можно будет провести во второй половине июня.

В связи с тем, что время на подготовку существенно увеличивается, у многих выпускников возникает вопрос - можно ли поменять предметы, которые сдают по выбору. В Минпросвещения ответили, что этого сделать нельзя. Задания для разных вариантов, как и весь организационных процесс, готовятся сильно заранее. Поэтому поменять предметы в последний момент попросту невозможно.

Ранее также стало известно о том, ОГЭ для девятиклассников в этом году отменен. Оценки в аттестат школьники получат по результатам годовых отметок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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