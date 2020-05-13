81 процент россиян считают значимыми меры поддержки, предложенные президентом

13 Май 2020 2020-05-13T16:18:43+03:00

Особенно популярна выплата 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте с трех до пятнадцати лет

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Объявленные 11 мая президентом России Владимиром Путиным меры поддержки считают значимыми для населения 81% опрошенных. Обращение произвело положительное впечатление на 75% тех, кто следил за ним. Большинство россиян (67%) говорят, что ситуация в стране находится под контролем президента.

Топ-5 мер поддержки по ощущениям опрошенных. Меру о введении разовых выплат в размере десяти тысяч рублей на каждого ребенка с трех до пятнадцати лет включительно поддерживают 95% россиян. Поддержку от 89% россиян получила мера по созданию условий восстановления предприятий базовых отраслей экономики при соблюдении всех санитарных норм. По 76% поддерживают возврат в полном объеме самозанятым подоходный налог, уплаченный в 2019 году, а также отмену для предприятий, пострадавших из-за коронавируса, платежей по налогам за апрель-июнь. Запуск специальной кредитной программы поддержки занятости для предприятий пострадавших отраслей поддерживают 72% россиян. Предоставление налогового вычета в размере МРОТ в отношении страховых взносов предпринимателям, чьи отрасли наиболее пострадали от коронавируса, поддерживают 70% россиян.