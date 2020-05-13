2020-05-13T17:10:02+03:00
В мире

Украинские спасатели на 7-ю неделю смогли потушить пожары в Чернобыле

Лес и трава горели сразу в четырёх лесничествах вокруг бывшей Чернобыльской АЭС [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Украинские спасатели на 7-ю неделю смогли потушить пожары в ЧернобылеУкраинские спасатели на 7-ю неделю смогли потушить пожары в ЧернобылеФото: REUTERS
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Украинские спасатели смогли окончательно потушить пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом в своем видеообращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«На территории зоны отчуждения все пожары в лесных массивах ликвидированы», - сообщил украинский лидер.

Глава незалежной добавил, что пожароопасная ситуация также улучшилась и в Житомирской области, где, по его словам, погашено большинство участков огня.

Напомним, масштабные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения начались еще 4 апреля. Лес и трава горели сразу в четырёх лесничествах вокруг печально известной бывшей Чернобыльской АЭС. При этом тревогу забили только 13 апреля, когда в сети появилось видео пожара, который уже охватил Рыжий лес. В ночь на 14 апреля прошел дождь, который помог спасателям потушить значительную часть масштабного пожара.

Ранее специалист по пожарной безопасности комитета «Деловой России» Максим Винтер рассказал «КП», что хранилища радиоактивных отходов в Чернобыле должны быть рассчитаны и на лесные пожары. Однако эксперт назвал опасным то, что в больших объемах продукты горения возникают в лесу, который был радиоактивным и вряд ли им перестал быть.

ГСЧС Украины о последствиях пожаров в Чернобыльской зоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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