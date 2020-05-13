Украинские спасатели на 7-ю неделю смогли потушить пожары в Чернобыле
Украинские спасатели смогли окончательно потушить пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом в своем видеообращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
«На территории зоны отчуждения все пожары в лесных массивах ликвидированы», - сообщил украинский лидер.
Глава незалежной добавил, что пожароопасная ситуация также улучшилась и в Житомирской области, где, по его словам, погашено большинство участков огня.
Напомним, масштабные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения начались еще 4 апреля. Лес и трава горели сразу в четырёх лесничествах вокруг печально известной бывшей Чернобыльской АЭС. При этом тревогу забили только 13 апреля, когда в сети появилось видео пожара, который уже охватил Рыжий лес. В ночь на 14 апреля прошел дождь, который помог спасателям потушить значительную часть масштабного пожара.
Ранее специалист по пожарной безопасности комитета «Деловой России» Максим Винтер рассказал «КП», что хранилища радиоактивных отходов в Чернобыле должны быть рассчитаны и на лесные пожары. Однако эксперт назвал опасным то, что в больших объемах продукты горения возникают в лесу, который был радиоактивным и вряд ли им перестал быть.
ГСЧС Украины о последствиях пожаров в Чернобыльской зоне.
ИСТОЧНИК KP.RU