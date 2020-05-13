Жертвами теракта на похоронах в Афганистане стали 32 человека

13 Май 2020 2020-05-13T16:51:34+03:00

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Число жертв устроенного террористами взрыва на похоронах главы афганской провинции Нангархар составило 32 человека, еще 103 серьезно ранены. Такие уточненные данные по инциденту, которые произошел во вторник, 12 мая, привел представитель депздрава провинции Захир Адил.

- В результате теракта во время траурной церемонии прощания с главой районной полиции Хаджи Шейха Икрама погибли 32 человека, - сообщил представитель ведомства местному телеканалу TOLOnews.

Напомним, что взрыв случился из-за смертника, находившегося среди участников похоронной процессии. Террорист привел в действие взрывное устройство, которое прятал под одеждой. На похоронах были родственники погибшего, коллеги-полицейские, чиновники и депутаты Афганистана.

Почти сразу после трагедии еще одно нападение произошло в афганской больнице. Сначала у входа в медицинское учреждение прогремели два взрыва, после чего в здание ворвались вооруженные люди. Множество медиков и пациентов остались заблокированными в здании.

ИСТОЧНИК KP.RU