2020-05-13T17:25:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, будут ли продавать лекарство от коронавируса в аптеках

Фавипиравир после получения нужных разрешений поставят в больницы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Стало известно, будут ли продавать лекарство от коронавируса в аптекахСтало известно, будут ли продавать лекарство от коронавируса в аптекахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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«Фавипиравир» после получения нужных разрешений поставят в больницы для лечения новой коронавирусной инфекции, однако его нельзя будет купить в аптеке. Об этом сообщила компания-разработчик

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев также рассказал, что первые промежуточные клинические исследования препарата «Фавипиравир» у пациентов с COVID-19 показали положительный результат. Клинические испытания, по его словам, завершатся до конца мая и на следующем этапе препарат ожидает получения регистрационного удостоверения на возможность его применения в масштабах всей страны.

Напомним, в конце апреля Минздрав России разрешил клинические испытания японского препарата против гриппа «Фавипиравир» среди пациентов с COVID-19 в 17 лечебных учреждениях страны.

В ведомстве отметили, что «Фавипиравир» представляет собой химическое вещество, которое используется как противовирусный препарат против различных типов РНК-вирусов, и, по данным китайских ученых, средство показал эффективность при лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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