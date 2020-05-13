ОПЕК ухудшила прогноз снижения спроса на нефть из-за коронавируса
Эксперты ОПЕК ухудшили свои предыдущие прогнозы относительно падения мирового спроса на нефтяные ресурсы из-за эпидемиологической и экономической ситуации. По итогам текущего года они ожидают снижение спроса на нефть на 9,07 миллиона баррелей за одни сутки, а это на 2,23 миллиона баррель больше, чем в предыдущем прогнозе. Такой вывод следует из отчета организации за май.
Как ожидают в ОПЕК, спрос на энергетический ресурс в более развитых странах упадет чуть более чем на пять баррелей в сутки (то есть прогноз ухудшен на 1,2 миллиона баррелей). В государствах, которые не входят в ОЭСР падение спроса будет держаться на отметке в 3,9 миллиона баррелей за день (по прошлому прогнозу – на 2,9 миллиона).
Специалисты считают, что спрос на «черное золото» в мире в этом году будет на уровне 91,1 миллиона баррелей в сутки, а это катастрофически мало. Самое сильное падение спроса будет наблюдаться во втором квартале 2020 года. При этом в ОПЕК отметили, что ослабление антикоронавирусных ограничений властями стран и более быстрое реагирование экономического роста на дополнительные меры поддержки помогут немного сгладить ситуацию на нефтяном рынке.
Накануне стоимость нефтяных ресурсов ускорила свой рост в ходе торгов мая на фоне надежд на постепенное восстановление спроса после отмены коронавирусных ограничений.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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