Из-за коронавируса правила поступления меняются и для медалистов

13 Май 2020 2020-05-13T17:34:11+03:00

Аттестат с отличием выдадут только тем, кто закончит оба полугодия на одни пятерки

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Непростая эпидемиологическая ситуация привела к тому, что ЕГЭ приходится переносить уже второй раз. В Минпросвещения точных сроков пока не называют, но предполагают, что экзамен можно будет провести во второй половине июня.

В связи с переносом ЕГЭ меняются правила поступления, в том числе и для медалистов. Аттестат с отличием получат только те выпускники, которые не только закончили год на одни пятерки, но и закрыли на "отлично" оба полугодия. О других изменениях для медалистов скажут чуть позже, Министерство высшего образования и науки сейчас вносит коррективы в правила приемной кампании в вузах.

Ранее в Минпросвещения сообщили о том, что ОГЭ для девятиклассников в этом году отменяется, в том числе по базовым предметам - русскому языку и математике. Оценки в аттестат школьники получат на основе годовых отметок. ЕГЭ в этом году также смогут сдавать не все, а только те выпускники, которые планируют поступать в вуз.

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