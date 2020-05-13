13 Май 2020 2020-05-13T17:53:15+03:00

Летевший из Китая самолет взял курс на Москву после отказа Турции пропустить его Фото: Иван ВИСЛОВ

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Самолет, вылетевший 13 мая из Китая на Кипр, был вынужден развернуться в сторону Москвы, после того как власти Турции отказались пропустить воздушной судно через воздушное пространство своей страны. Об этом сообщил глава Министерства транспорта, коммуникаций и общественных работ Кипра Яннис Карусос и уточнил, что лайнер вез груз медицинского оборудования.

По словам министра, у самолета не хватит топлива для того, чтобы обогнуть Турцию и благополучно добраться до Кипра, поэтому после того как Анкара запретила пролет через свое воздушное пространство, пилот подкорректировал маршрут и направляется в московский аэропорт.

«Пилот изменил направление полета и направился в сторону аэропорта в Москве, Россия. Там он сможет приземлиться и заправиться», - передаёт слова министра Кипрское информационное агентство.

Турция прекратила авиасообщение со всеми странами мира в рамках борьбы с коронавирусом в конце марта. По данным турецких СМИ, власти планируют возобновить авиасообщение только с 12 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU