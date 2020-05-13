США предрекли России мировое рекордный урожай пшеницы

13 Май 2020 2020-05-13T18:26:46+03:00

По данным американского Минсельхоза, наша страна может стать лидером по объёму экспортируемого злака

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Министерство сельского хозяйства Соединённых Штатов спрогнозировало, что в сезон 2020–2021 годах Россия сможет собрать 77 миллиона тонн пшеницы и стать лидером по объёму экспортируемого злака - поставки могут составить 35 миллионов тонн. Об этом говорится в майском обзоре ведомства.

Всего кормовых зерновых культур (кукуруза, овёс и другие) в стране соберут 39,4 миллиона. Таким образом, совокупный урожай достигнет 116,4 миллиона тонн.

Согласно представленным прогнозам, экспорт пшеницы из Европейского союза в новом сезоне может составить 28,5 миллиона тонн, чуть меньше из Соединенных Штатов - 26 миллиона тонн.

В текущем сельхозгоду, с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года, по оценке американского Минсельхоза, экспорт пшеницы из России составит 33,5 миллиона тонн, экспорт из стран Евросоюза - 35 миллиона тонн, из США - 26,5 миллиона тонн.

Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в интервью НСН подтвердил прогнозы США о рекордных сборах пшеницы в России в текущем году, но отметил, что «за счет пшеницы последствия кризиса не исправить».

ИСТОЧНИК KP.RU