В Твиттере стало на 37% больше публикаций со словами благодарности

13 Май 2020 2020-05-13T19:04:38+03:00

С 15 марта в Твиттере было опубликовано 265 миллионов твитов со словами благодарности Фото: REUTERS

За последний месяц в соцсети было опубликовано 265 миллионов таких твитов

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С 15 марта в Твиттере было опубликовано 265 миллионов твитов со словами благодарности. Это на 37% больше, чем в предыдущем месяце.

В этот непростой период пользователи чаще всего благодарили медиков, сотрудников магазинов, а также работников служб клиннинга и санитарной обработки. Свою порцию благодарности также получили семья и друзья.

Использование этого эмодзи — выросло на 50% за тот же период, а вот этого — на 10%.

Надо сказать, что соцсети по-разному реагируют на пандемию коронавируса. Instagram, например, запретил хешгег "море". Одной из первых на это обратила внимание телеведущая Ирена Понарошку.

- Что они имеют в виду? Что изолянты будут биться головой об гипсокартонные стены при виде фоточек с Бали? Или наложат на себя руки, зная, что международные рейсы возобновятся не раньше весны 2021 года? - иронически размышляет ведущая.

ИСТОЧНИК KP.RU