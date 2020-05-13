Кафе и рестораны будут открывать постепенно: сначала максимум на двадцать посадочных мест

13 Май 2020 2020-05-13T19:50:38+03:00

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Роспотребнадзор подготовил рекомендации для предприятий общепита, которые предусматривают поэтапную отмену ограничений.

Изначально речь идет о режиме ограничений, связанном с коронавирусом. На этой стадии работы предприятия общественного питания могут работать только на вынос, а также должны проводит влажную уборку каждые два часа и обязательный бесконтактный контроль температуры сотрудника.

В самом начале выхода из самоизоляции, так называемый «переходный режим», ведомство предлагает разрешить работать кафе и ресторанам, где не более чем на 20 посадочных мест, а расстояние между столами должно быть не менее 1 метр. При этом должны быть запрещены банкета, а посуда должна быть одноразовая или дезинфекция многоразовой.

При стойком снижении заболеваемости в регионе и тенденции к снижению по стране приходит так называемый «режим стабилизации», при котором предусматривается площадью меньше 50 кв.м., где в общем зале не более 5 столов на 1-2 человека, а расстояние между столами должно быть не менее 1 метр. Банкеты также запрещены, и предусмотрена обязательная влажная уборка каждые три часа.

Когда в регионе нет зараженных и наблюдается стойкая тенденция к снижению заболеваний по стране наступает «штатный режим» - начнет работать всё, но с соблюдением санитарных правил.

В Роспотребнадзоре составили рекомендации по снятию ограничений с общепита

Напомним, ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации поэтапного снятия ограничительных мер в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU