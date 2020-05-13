В Британии исследуют генетическую предрасположенность людей к тяжелой форме коронавируса

13 Май 2020 2020-05-13T20:00:52+03:00

Исследование будет проходить при участии 20 тысяч человек, прошедших реанимацию с COVID-19

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Правительство Великобритании запустило программу исследования возможной генетической предрасположенности людей к тяжелой форме новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в британском Министерстве здравоохранения.

Как передает РИА Новости, в своем сообщение ведомство отмечает, что исследование генома человека будет проводить Национальная служба здравоохранения при участии 20 тысяч человек, который либо сейчас находятся в реанимации с коронавирусной инфекцией, либо уже прошли тяжелую форму заболевания COVID-19. Также в проекте примут участие 15 тысяч человек со слабыми или умеренными симптомами заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU