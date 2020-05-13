Песков сообщил, что у него диагностирована двухсторонняя пневмония

13 Май 2020 2020-05-13T20:20:56+03:00

Пресс-секретарь отметил, что в первый день после положительного теста на вирус у него не было симптомов, а потом началась температура чуть выше 37

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что у него была диагностирована двухсторонняя пневмония.

Пословам представителя Кремля, в первый день после положительного теста на COVID-19 у него не было никаких симптомов заболевания, однако позже у него поднялась «неприятная» температура выше 37, а также стало ломать его и жену Татьяну Навку, у которой температура выше.

«Ну и, собственно, первый день не было вообще никаких симптомов, а потом началась температура чуть выше 37... Ну такая она, неприятная температура... И ломало. И Таню стало ломать, у нее температура повыше была. Дня два-три мы лежали дома. Ну 37,4 днем... Ну 37,8 ночью...», - рассказал он в интервью изданию «Коммерсант».

Напомним, Песков госпитализировали с диагнозом COVID-19 в среду, 12 мая. Тогда же коронавирус был подтвержден и жены пресс-секретаря главы государства.

ИСТОЧНИК KP.RU