2020-05-13T20:57:21+03:00
Общество

Песков рассказал, что Мишустин идет на поправку

При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что «вирус непростой, очень и очень агрессивный»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков рассказал, что Мишустин идет на поправкуПесков рассказал, что Мишустин идет на поправкуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Мы перезванивались, говорили об этом (…) Но у него, слава богу, все идет уже на поправку», - заявил представитель Кремля в интервью изданию «Коммерсант» и добавил, что глава правительства «уже в рабочем состоянии».

При этом пресс-секретарь главы государства отметил, что «вирус непростой, очень и очень агрессивный».

Ранее Песков сам сообщил, что у него диагностирована двухсторонняя пневмония. Он рассказал, что в первый день после положительного теста на вирус у него не было симптомов, а потом началась температура чуть выше 37

Напомним, о том, что Мишустин заболел коронавирусом стало известно 30 апреля, когда доставили в больницу, где он находиться под наблюдением врачей, однако премьер-министр заверил, что правительство продолжит активную работу, а сам он будет оставаться на связи.

В минувшую среду, 12 мая, Песков также госпитализировали с диагнозом COVID-19. Тогда же коронавирус был подтвержден и его жены фигуристки Татьяны Навки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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