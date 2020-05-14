Число заболевших коронавирусом в Москве на 14 мая 2020 года составило 126 004

14 Май 2020 2020-05-13T21:03:15+03:00

Всех, кто контактировал с заболевшими, уже взяли под медицинское наблюдение Фото: Иван МАКЕЕВ

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За последние сутки в столице коронавирус подтвердили у 4703 человек. Еще день назад в Москве COVID 2019 выявили у 5392 человека, а два дня назад – у 6169. Наблюдается значительный спад. Всего же в столице, по данным на 14 мая, зафиксировано 126 004 случая COVID 2019.

- Среди новых заболевших: 41,7% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% – от 46 до 65 лет, 11% - от 66 до 79 лет, 8,6% - дети до 18 лет, 5,4% – старше 80 лет. Всех, кто контактировал с заболевшими, уже взяли под медицинское наблюдение, - рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Кстати, в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского перепрофилировали два этажа – теперь здесь начнется прием пациентов с коронавирусной инфекцией.

- Возникла потребность в дополнительных реанимационных койках, поэтому специалистам пришлось оперативно переоборудовать палаты, — объяснил заместитель руководителя московского Департамента здравоохранения Алексей Паламарчук.

Напомним, что с 12 мая начинает выходить из режима ограничительных мер – начинают открываться предприятия. Однако передвигаться по городу без цифрового пропуска нельзя, а также в общественных местах и городском транспорте нужно быть в масках и перчатках. Режим самоизоляции москвичи и жители города должны соблюдать до 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU