Число заболевших коронавирусом в Московской области на 14 мая 2020 года составило 23 662 человека

14 Май 2020 2020-05-13T21:04:06+03:00

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 14 мая 2020 года

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В Московской области за последние сутки выявили 962 случая заболевания коронавирусом, а это меньше, чем день назад – тогда выявили 1063 человека. Всего, по данным на утро 14 мая, в Подмосковье зафиксировано 23 662 случая заболевания COVID 2019.

Больше всего новых заболевших коронавирусом в следующих городских округах: Воскресенск 388 (+37), Домодедово 538 (+24), Клин 574 (+40), Коломна 735 (+64), Королев 1259 (+75), Красногорск 1173 (+53), Ленинский 759 (+40), Люберцы 1086 (+23), Мытищи 847 (+29), Одинцово 1219 (+30), Орехово-Зуево 464 (+35), Подольск 1170 (+50), Сергиев Посад 584 (+36), Ступино 177 (+29), Шатура 232 (+27).

- За все время эпидемии в Подмосковье было выявлено 2996 случаев заболевания у граждан, которые не зарегистрированы в Московской области. Из них 1 300 прибыли на лечение из Москвы, - рассказали в оперативном штабе по Московской области.

Врачи советуют при появлении любых симптомов ОРВИ вызывать скорую помощь. По вопросам коронавируса и «масочного» режима можно обращаться по телефону «горячей» линии 8-800-550-50-30 или прочитать статьи на сайте covid.mz.mosreg.ru.

Напомним, что с 12 мая единыи период нерабочих днеи в России завершается. Однако в Московской области ограничения по работе экономики будут действовать до 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU