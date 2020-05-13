2020-05-13T21:14:46+03:00
Общество

В Ленинградской области музеи переходят на формат уличных экскурсий

Губернатор региона Александр Дрозденко проверил, как экспозиции работают в условиях карантина
Ксения БОГДАНОВА
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко побывал в музее «Невский пятачок». Фото: Инстаграм.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко побывал в музее «Невский пятачок». Фото: Инстаграм.
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В Ленинградской области с 12 мая открылись музеи. Регион постепенно возвращается к обычной жизни, однако режим самоизоляции в нем продлен до 31 мая. Поэтому исторические экспозиции осваивают новые форматы работы с посетителями. Одни музеи будут работать в режиме уличных экскурсий, другие — смогут приглашать в свои залы посетителей, но только небольшими группами, по предварительной записи. При этом все гости, а также сотрудники музеев должны быть в масках.

Формат работы учреждений культуры зависит от того, где они располагаются: все районы Ленинградской области в зависимости от эпидемиологической обстановки поделены на три зоны - «красную», «желтую» и «зеленую». 13 мая губернатор области Александр Дрозденко проверил, как музеи выполняют постановление о новом режиме ограничений. Глава региона побывал на легендарном Невском пятачке в Кировском районе. В годы войны здесь шли ожесточенные бои защитников блокадного Ленинграда с фашистскими войсками.

- Мы находимся на территории музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» и как раз сегодня мы протестируем экскурсии под открытым небом, - рассказал глава региона. - Экскурсии будут состоять из двух этапов — это сам «Невский пятачок», и вторая экскурсия — мемориал «Прорыв». Чем уникален музей - танки и техника войны, которая там стоит, это вся техника, которая была найдена здесь, на Ленинградской земле, где она и воевала. Это мемориальная экспозиция.

По словам Александра Дрозденко, часть музеев уже переходят на работу в новом формате уличных экскурсий. Самые строгие ограничения (разрешены только экскурсии на свежем воздухе группами до пяти человек) сохраняются в музеях «Прорыв блокады Ленинграда», «Невский пятачок», «Дом авиаторов», «Кобона: Дорога Жизни», «Домик няни А.С. Пушкина», музее истории города Шлиссельбурга и в некоторых других.

- Мы договорились, что все наши музеи будут перестраиваться под новые условия. Потому что не все музеи имели уличные экскурсии, хотя у всех есть, что рассказать и что показать, - сообщил глава региона.

Те музеи, которым разрешается принимать посетителей, приводят помещения в соответствие с требованиями Роспотребнадзора: проводят дезинфекцию, устанавливают санитайзеры, рисуют разметку, обозначающую социальную дистанцию, и готовят маски для посетителей.

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