Ступень китайского ракета-носителя могла упасть на Нью-Йорк

13 Май 2020 2020-05-13T21:21:41+03:00

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Отработавшая 20-тонная основная ступень китайского ракеты-носителя «Чанчжэн-5В» могла упасть на Нью-Йорк в результате ее неконтролируемого схождения с орбиты в минувший понедельник, 11 мая. Такое заявление сделали американские эксперты специализированного издания Ars Technica.

«До того, как она вошла в атмосферу Земли, траектория падения основной ступени прошла прямо над Нью-Йорком. Если бы она вошла в атмосферу на 15 минут раньше, то ее обломки могли бы обрушиться на самый большой город в США», - говорится в их сообщении.

Напомним, 5 мая Китай впервые запустили ракету-носитель «Чанчжэн-5В», которая способна доставлять пилотируемый космический корабль нового поколения. Во время запуска использовали макет корабля нового поколения. Как писал сайт kp.ru, новинка должна заменить самый мощный китайский ракета-носитель «Чанчжэн-5» и использоваться для вывода модулей китайской национальной орбитальной станции.

ИСТОЧНИК KP.RU