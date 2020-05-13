2020-05-13T22:40:49+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 4,17 млн

Жертвами COVID-19 в разных странах мира стали более 287 тыс. человек
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 4,17 млнВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 4,17 млнФото: REUTERS
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Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией за минувшие стуки в мире за сутки выросло более чем на 81 тысячу. Таким образом, по состоянию на среду, 13 мая, в разных странах мира выявили более 4,17 млн случаев заражения. Об этом говорят данным, представленные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Только за минувшие сутки в мире зарегистрировали 81 577 новых случаев заражения COVID-19, а количество жертв коронавируса возросло на 4 245.

За все время пандемии в мире выявили уже 4 170 424 заболевших новой коронавирусной инфекцией, а число летальных исходов составило 287 399.

Больше всего зараженных коронавирусом по-прежнему в Соединенных Штатах, где выявили уже 1 322 054 случая заражений. На второе место 12 мая вышла Россия, где зарегистрировали 242 271 больных. Тройку лидеров антирейтинга все также замыкает Испания, где COVID-19 больны более 228 030 человек. Следом идет Великобритания (226 467) и Италия (221 216).

ИСТОЧНИК KP.RU

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