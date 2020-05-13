2020-05-13T22:36:01+03:00
Общество

Жителям Ленинградской области, потерявшим доход из-за пандемии, предлагают занятость на общественных работах в дорожном хозяйстве

Губернатор Александр Дрозденко рассказал о вариантах дополнительного заработка
Ксения БОГДАНОВА
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Губернатор Александр Дрозденко предложил занять безработных на общественных работах в дорожной сфере. Фото: ИнстаграмГубернатор Александр Дрозденко предложил занять безработных на общественных работах в дорожной сфере. Фото: Инстаграм
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Ленинградцы, потерявшие рабочие места из-за пандемии, смогут получить дополнительный доход на общественных работах в дорожном хозяйстве. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, таким образом прибавку к пособию по безработице получат 1-1,5 тысяч жителей региона.

13 мая глава области проверил, как продвигаются работы по ремонту асфальтового покрытия трассы «Санкт-ПетербургКировск». И заодно обсудил с дорожниками, чем помочь людям, попавшим из-за коронавируса в трудную ситуацию.

- Мы можем привлечь на общественные работы в дорожном хозяйстве порядка 1-1,5 тысяч человек по всей Ленинградской области. Это уборка полосы отвода, вырубка кустарников на обочинах, веток и так далее, - отметил Александр Дрозденко. - Если потребуется организация доставки до места работы, привлечем транспортные компании, у которых также сегодня сократился объем работ, а для организации обедов - предприятия общепита. Помимо тех социальных выплат, которые мы выделяем из областного бюджета предпринимателям, безработным, самозанятым, мы должны дать людям возможность работать и зарабатывать.

В апреле губернатор поручил региональному правительству рассмотреть схему, позволяющую занять потерявших доход ленинградцев на общественных работах. В ближайшее время проект постановления будет согласован и принят. Безработных привлекут к общественным работам не только в дорожном хозяйстве, но и в сфере экологии и составлении интерактивных карт. Таким образом можно будет занять, например, «белых воротничков» - их помощь пригодится при составлении туристических маршрутов и экологических троп.

- С дорожниками обсудили фронт общественных работ, - рассказал Александр Дрозденко в Инстаграме. - Помимо уборки и расчистки обочин, покраски остановок и поребрика, предусматриваем работу на экотропах и составление интерактивной карты туристских и экскурсионных маршрутов. Деньги на оплату работ пойдут через биржу труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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