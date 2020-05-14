14 Май 2020 2020-05-13T22:44:14+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 14 мая 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 14 мая 2020 года возросло до 1232 человек. За сутки от пневмонии и других осложнений заболевания скончались 50 пациентов столичных больниц с положительным результатом на коронавирус.

Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19, по последним данным, в столице зафиксировано уже 126004 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 4703 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 21506 пациентов, за сутки – 1864.

В оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве рассказали, что 41,7% новых инфицированных – это молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% – от 46 до 65, 11% – от 66 до 79 лет, 5,4% – пожилые люди старше 80 лет. Еще 8,6% – дети и подростки до 18 лет.

Оперативный штаб напоминает всем москвичам о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции до 31 мая включительно.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с 12 мая в столице введен масочно-перчаточный режим. Обязательно ли надевать и маски, и перчатки? Как не нарваться на штраф в это непростое время? Что делать, когда не можешь показать пропуск? На вопросы «КП» ответил почетный адвокат России Леонид Ольшанский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778559" frameborder="0"></iframe> На всех станциях метро Москвы запустилась продажа масок и перчаток.В соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина от 7 мая, использование средств защиты органов дыхания и перчаток теперь обязательно в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте и такси

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ИСТОЧНИК KP.RU