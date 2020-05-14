2020-05-13T22:50:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 14 мая 2020 года составило 21506 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Москве на 14 мая 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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С 12 мая в столице введен масочно-перчаточный режимС 12 мая в столице введен масочно-перчаточный режимФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 14 мая 2020 года составило 21506 человек. За последние сутки из столичных больниц были выписаны 1864 благополучно излечившихся пациентов.

В оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве рассказали, что 41,7% новых инфицированных – это молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% – от 46 до 65, 11% – от 66 до 79 лет, 5,4% – пожилые люди старше 80 лет. Еще 8,6% – дети и подростки до 18 лет.

Оперативный штаб напоминает всем москвичам о необходимости соблюдать режим самоизоляции до 31 мая включительно, а также что граждане обязаны в общественном транспорте и на объектах торговли носить два предмета индивидуальной защиты – медицинскую маску и перчатки.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне, в день своего рождения, из больницы выписалась москвичка Пелагея Пояркова, которой 13 мая исполнилось 100 лет. Женщина рассказала, что помогло ей победить коронавирус.

На всех станциях метро Москвы запустилась продажа масок и перчаток.В соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина от 7 мая, использование средств защиты органов дыхания и перчаток теперь обязательно в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте и такси

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Правила социального поведения во время пандемии в столице с 12 мая стали жестче: ездить в автобусах и метро, посещать магазин нужно только в масках и перчатках. А домашнюю самоизоляцию продлевают до 31 мая. Но как не влететь на штраф в это непростое время? «КП» задала наивные вопросы почетному адвокату России Леониду Ольшанскому (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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